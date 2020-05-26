الامارات | وفاة سائق دراجة في حادث غريب بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سائق دراجة في حادث غريب بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص في حادث مروري وقع بطريقة غريبة، أخيراً، في دبي. وذلك بحسب مصدر أمني أفاد بان الحادث وقع في تقاطع شارع المركز المالي والبوليفارد التابع لاختصاص مركز شرطة بر دبي، حيث كانت تقف دراجة نارية خلف شاحنة في التقاطع، وفجأة رجعت تلك الشاحنة إلى الخلف دون سابق إنذار وصدمت الدراجة ما أدى إلى وفاة سائقها على الفور.



وقال المصدر إن الدوريات المختصة انتقلت على الفور إلى المكان لمعاينة موقع الحادث، مساء يوم السبت الماضي، وتحديد ملابساته، وتم نقل السائق إلى المستشفى بواسطة الإسعاف لكنه توفى متأثر بالإصابات التي لحقت بها جراء الحادث، مؤكداً ضرورة الانتباه أثناء الوقوف على التقاطعات والإشارات المرورية.



وأضاف أن بعض السائقين يضعون مركباتهم على الوضع الحيادي أثناء وقوفهم على الإشارات دون استخدام فرامل اليد، ما يمثل خطورة نظراً لاحتمالات عودة السيارة إلى الخلف إذا كان الطريق صاعداً، خصوصاً لو كان السائق منشغلاً بأي شيء آخر مثل استخدام الهاتف المتحرك.

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