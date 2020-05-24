الامارات | خط الدفاع الأول بـ «إسعاف دبي» وعائلاتهم يتلقون تهاني العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن خط الدفاع الأول بـ «إسعاف دبي» وعائلاتهم يتلقون تهاني العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، صباح اليوم، بالاتصال بفريق عمله في خط الدفاع الأول من المسعفين، وفنيي الطب الطارئ، وقائدي مركبات الإسعاف، الذين يعملون عن بُعْد، ويقضون إجازة الحجر الصحي في منازلهم، للاطمئنان عليهم، وتقديم التبريكات لهم ولأسرهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمشاركة زملائهم رؤساء الأقسام والشعب، وبوجود مدير إدارة عمليات الإسعاف، الذين شاركوا بن دراي تهانيه لهم، وأمنياتهم لجميع الزملاء الصحة والسعادة.

كما اتصل بن دراي بأسر الموظفين والمتطوعين، وبارك لهم، وأكد أن أبناءهم يقومون بعمل جليل وإنساني راقٍ، وأنهم في الصفوف الأمامية لخط الدفاع الأول، حيث يتقدمون الجميع في تأمين سلامة الناس، ودرء أضرار وباء كورونا عنهم، لافتاً إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تشرفت، اليوم، بزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وأن سموه أشاد بالكوادر الإسعافية والمتطوعين في المؤسسة، وأعرب عن اعتزازه وفخره ببنات وأبناء الوطن، الذين يخوضون هذا المجال الإنساني.

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