الامارات | تصعيد جديد من شرطة دبي ضد المخالفين المستخفين بتقييد الحركة خلال التعقيم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد جديد من شرطة دبي ضد المخالفين المستخفين بتقييد الحركة خلال التعقيم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شرطة دبي اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد كل من ينتهك أو يحرض أو يستخف بإجراءات برنامج التعقيم الوطني وما يلازمه من قرار بتقييد الحركة على مدار اليوم، وهي نشر صور هذه الأشخاص واضحة دون إخفاء أو تمويه ملامحهم حتى تميزهم جهات عملهم ويدرك الجميع حجم الجرم الذي ارتكبوه.



وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي العقيد سعيد الهاجري في لقاء مع محطة "دبي وان" بتلفزيون دبي إن الأشخاص الذين لا يتصرفون بمسؤولية وينتهكون قرار تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني، يمثلون نموذجاً سلبياً، ويقلدهم الآخرون حين يعلنون ذلك على الملأ.

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وأضاف أن الدولة استثمرت جهوداً وأموالاً ضخمة في البنية التحتية الصحية، حماية لأفراد المجتمع من هذه الجائحة، لكن هؤلاء الأشخاص يستخفون بالجهود المبذولة، لافتاً إلى أن شرطة دبي في البداية كانت تنشر الأخبار بصورة غير واضحة حفاظاً على خصوصياتهم، لكن لم يعد الوضع يتحمل الآن، فقررنا نشر صورهم ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم، ولن يوظفهم أحد في المستقبل بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة، فضلاً عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيالهم.



وطبقت شرطة دبي لأول مرة الإجراء الجديد أمس حيال شاب اسيوي قام بتصوير مقطع فيديو لمبنى حكومي وإضافة صوت عواء الذئب بغرض الاستهزاء والسخرية وقام بنشر الفيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات المختصة، وتم نشر صورته واضحة دون تمويه.



فيما لم تفعل ذلك حيال شاب آخر وامراة قبض عليهما بسبب تحريضهما أفراد المجتمع على تحدي الحظر والنزول إلى الشارع لممارسة الرياضة.