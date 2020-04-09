الامارات | بلدية أبوظبي توعّي عمال المحال التجارية بـ«كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي توعّي عمال المحال التجارية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ بلدية أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، حملة توعية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تستهدف العاملين في المحال التجارية، وذلك ضمن إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة لأفراد المجتمع وتوفير بيئة صحية آمنة، وتماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وتهدف الحملة إلى توعية عمال المحال التجارية، مثل محال السوبرماركت والبقالات ومحال بيع الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية في أبوظبي، بمتطلبات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا بما يحافظ على صحة أفراد المجتمع ورواد المحال.
وتضمنت معايير الوقاية ضرورة الالتزام بقوانين الصحة والسلامة، ولبس القفازات والكمامات، وعدم التكدس داخل المحال، ومراعاة ترك مسافة بينهم وبين المتعاملين.
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