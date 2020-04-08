الامارات | 15 دقيقة رحلة التسوق لشراء الأسماك بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة رحلة التسوق لشراء الأسماك بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعميم رقم (5) لسنة 2020، بشأن تنظيم عمل المنشآت داخل أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي، تماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنع انتشاره، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين، ومواصلة لجهودها المبذولة لتعزيز التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك.

وينطوي التعميم على جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تهدف من خلالها الهيئة للحد من الازدحام في جميع أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي والحفاظ على التباعد الاجتماعي لرفع المستوى الصحي للعاملين فيها ومرتاديها، بالإضافة لتنظيم عملها في هذه الظروف الاستثنائية لضمان استمرارية تقديم خدماتها للجمهور بصورة آمنة وصحيحة، حيث حددت الهيئة دخول المستهلكين لأسواق الأسماك على فترتين، فترة صباحية تبدأ من 09:00 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، والفترة المسائية من 05:30 عصراً إلى 07:30 مساءً.

كما حددت الهيئة القدرة الاستيعابية لكل سوق والحد الأقصى لعدد المستهلكين بحسب عدد الدكك الموجودة فيه، بمعدل مستهلك واحد لكل دكتين، فالسوق الذي يحتوي على 30 دكة فإنه سيسمح بدخول 15 مستهلكاً في آن واحد كحد أقصى، على أن لا تتجاوز رحلة التسوق مدة 15 دقيقة للشراء والخروج من السوق ومن ثم السماح لمجموعة أخرى بالدخول، بالإضافة إلى التأكيد على هذه المنشآت بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة أثناء توصيل طلبات المنازل والمنشآت التجارية، وتوفير آلية مناسبة لحجز مواعيد الشراء ودخول السوق لتجنب الازدحام في منطقة الانتظار.

وفيما يتعلق بمزايدات الأسماك أكدت الهيئة بأنه سيتم السماح بتنظيم المزايدات من الساعة 06:30 صباحاً إلى الساعة 09:00 صباحاً، ومنع المزادات الجماعية لتقتصر فقط على الطرق الفردية، بالإضافة إلى عزل منطقة المزايدات بموقع بعيد عن المستهلكين بحيث لا يسمح إلا بتواجد تجار الأسماك والبائع والدلال، مع مراعاة التزام كافة المتواجدين بالإجراءات الوقائية من حيث مسافة التباعد الآمنة على أن لا تقل عن (1.5 متر) بين الأشخاص، ووضع الكمامات وارتداء القفازات.

وألزمت الهيئة من خلال التعميم إدارة هذه الأسواق بتطبيق إجراءات احترازية مكثفة كإحكام الرقابة على بوابات الدخول والخروج الخاصة بأسواق السمك بالتنسيق مع دوريات الشرطة بشكل مناسب لمنع دخول المستهلكين بشكل عشوائي، ومنع دخول الأشخاص غير المرتدين للكمامات، مع توفير أجهزة لقياس درجات الحرارة للزوار قبل الدخول ومنع دخول أي زائر تزيد حرارته عن 37.5 درجة وتوفير القفازات للزائرين قبل الدخول، إلى جانب وضع مواد التعقيم عند بوابة الدخول والخروج وإلزام جميع الزوار بالتعقيم عند الدخول والخروج.

كما شددت الهيئة على ضرورة توفير برنامج تعقيم فعال للسوق والمرافق بشكل يومي باستخدام المواد المعتمدة قبل وبعد كل فترة بيع (الصباحية، المسائية) لضمان صحة وسلامة الأشخاص، والتزام جميع العاملين بالدكك بالاشتراطات الصحية لنشاط بيع وتجارة الأسماك والإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات خلال جميع أوقات العمل، ومنع الزائر من ملامسة المنتجات، وتنظيم وقت الانتظار وأعداد المستهلكين عند دكك تنظيف الأسماك ومراعاة مسافة لا تقل عن (1.5 متر) بين الأشخاص، إضافة إلى توفير التهوية المناسبة بالسوق والمرافق لضمان دخول هواء نظيف إلى الموقع.

وتشرف الهيئة على ضمان تطبيق هذه الإجراءات داخل المنشآت الموجودة في هذه الأسواق والتزام أصحاب الدكك بتنفيذها، بينما تتولى فرق عمل القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والجهات التابعة بها مهمة منع الازدحام والتجمعات خارج هذه الأسواق، وتتولى إدارة الأسواق مسؤولية تنظيم عملية دخول وخروج المستهلكين من الأسواق وفق الضوابط التي جاءت بالتعميم وبما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين المتسوقين والعاملين في السوق.