الامارات | «صحة دبي» تُوصل الدواء إلى منازل المرضى

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تُوصل الدواء إلى منازل المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي توسيع نطاق خدمات «دوائي»، المعنية بتوصيل الدواء إلى المنازل، لتشمل جميع مناطق الدولة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتقديم أعلى مستويات الدعم للمجتمع، خلال الظرف الاستثنائي الراهن الذي تشهده دولة الإمارات، ويواجهه العالم أجمع، وتخفيفاً عن أكبر شريحة ممكنة من المرضى المستهدفين، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ممن يحملون أياً من بطاقات التأمين الصحي «سعادة» أو «عناية».

وكانت الهيئة أطلقت مبادرة «دوائي»، منتصف ديسمبر الماضي، وهي الخدمة الأولى من حيث تكامل خدماتها على مستوى العالم، وهي بمثابة صيدليات متنقلة، ويرافق سيارة توصيل الدواء صيدلي متخصص، لتقديم الاستشارات والنصائح المتعلقة بالدواء.

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وجاء توسيع نطاق الخدمة لتشمل ربوع الدولة كافة، من خلال التعاون مع شركة «طلبات»، المتخصصة في مجال التوصيل، التي أبدت رغبتها في تسخير إمكاناتها وتجهيزاتها من سيارات ودراجات نارية، لتوصيل الدواء إلى المرضى مجاناً، إسهاماً منها في هذه الظروف التي فرضها فيروس كورونا وتداعياته العالمية.

وأعرب مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة، الدكتور علي السيد، عن تقديره للّفتة الطيبة التي أبدتها شركة «طلبات»، والتي تعكس مدى حرص كل مكونات المجتمع، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، على تضافر الجهود من أجل تعزيز قدرة الجميع على مواجهة الأزمة المؤقتة التي يمر بها العالم.

وأوضح أن «دوائي» متواصلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لكل من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والحالات المرضية الصعبة، التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء.