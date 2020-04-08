الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد: مقدمو الرعاية الصحيّة يتفانون في ظروف استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: مقدمو الرعاية الصحيّة يتفانون في ظروف استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يوم الصحة العالمي الذي صادف أمس مر بشكل استثنائي على العالم، وحيا سموهما مقدمي الرعاية الصحية الذين يتفانون في ظروف استثنائية صعبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر» مرفقة بفيديو عن جهود الكوادر الصحية: «يمر يوم الصحة العالمي اليوم بشكل استثنائي على العالم. شكر مقدمي الرعاية الصحية لا يكفيه يوم ولا شهر ولا عام.. يخاطرون بحياتهم من أجل حياة الناس.. ويبتعدون عن أسرهم لكي تقترب الأسر من بعضها.. ويبيتون في مستشفياتهم من أجل يبقى الناس مطمئنين في بيوتهم. حفظكم الله ووفقكم لحفظ عباده وخلقه».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدته: «في يوم الصحة العالمي نحيي العاملين في هذا المجال الحيوي الذين يتفانون في ظروف استثنائية صعبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وحماية مجتمعاتهم من خطر الأمراض والأوبئة.. نثمن جهود كوادر التمريض والأطباء على الخط الأمامي في مكافحة فيروس كورونا.. البشرية كلها معكم ومدينة لكم».

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نائب رئيس الدولة:

«مقدمو الرعاية الصحية يخاطرون بحياتهم من أجل حياة الناس، ويبتعدون عن أسرهم لكي تقترب الأسر».

ولي عهد أبوظبي:

«نثمن جهود كوادر التمريض والأطباء على الخط الأمامي في مكافحة (كورونا).. البشرية كلها معكم».