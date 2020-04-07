الامارات | تنفيذي الشارقة يعفي "أجرة الشارقة" من رسوم تأجير 200 لوحة مركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي الشارقة يعفي "أجرة الشارقة" من رسوم تأجير 200 لوحة مركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، عقد المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي باستخدام الاتصال المرئي عن بعد.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة واعتمد جملة من القرارات التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية بما يخدم رؤية الإمارة.

واعتمد المجلس التنفيذي إعفاء شركة الامتياز "أجرة الشارقة" من رسوم تأجير 200 لوحة مركبة أجرة لمدة سنة واحدة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم مسيرة التنمية في قطاع النقل ومركبات الأجرة والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية للأزمة التي يشهدها العالم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

واطلع المجلس على المقترح المقدم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بشأن تنظيم نشاط بيوت العطلات في الإمارة، ولفت سعادة خالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي إلى حرص الهيئة على تطوير قطاع الضيافة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال التصنيف والجودة في الخدمات المقدمة للزوار، مشيراً إلى نشاط بيوت العطلات في الشارقة يشهد إقبالاً ملحوظاً من زوار الإمارة وبلغ عدد وحدات بيوت العطلات إلى أكثر من 400 وحدة.

وانتهى المدفع إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها الإسهام في خدمة نشاط بيوت العطلات والارتقاء به، وأثنى المجلس على جهود الهيئة في تطوير القطاع السياحي والمنشآت الفندقية ووجه بالعمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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وناقش المجلس مقترح دائرة التخطيط والمساحة بشأن تحويل الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري أو المهني، وقدم سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة شرحاً حول المقترح الذي يهدف إلى توفير جزء من الخدمات المجتمعية والتجارية لخدمة سكان المنطقة وإيجاد مناطق تلبي طلب السوق العقاري بما يتفق مع الاشتراطات المعتمدة.

وأشار المهيري إلى أن إمارة الشارقة تشهد تنمية شاملة على مستوى جميع القطاعات في كافة مدنها ومناطقها، وأن الدائرة حريصة على تلبية احتياجات مناطق ومدن الإمارة وتوفير كافة الخدمات التي تخدم القاطنين فيها وفق الاختصاصات الممنوحة لها.

وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها في العمل على توفير مختلف قطع الأراضي الخدمية في المناطق المختلفة ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية حول احتياجات المناطق.

واعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من هيئة الوقاية والسلامة بشأن قرار المجلس التنفيذي بإصدار تصاريح مزاولة نشاط التدريب الوقائي.

ضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على العرض المقدم من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس لجنة متابعة مبادرة "مدينتي تستعد" حول الجهود الوطنية لبرنامج التعقيم الوطني في إمارة الشارقة والتعاون بين القطاعات المعنية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وأثنى المجلس على جهود مختلف الجهات المختصة التي تعمل طوال اليوم حرصاً على سلامة كافة أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة