الامارات | هزاع المنصوري يشارك أبناءه حصص التعلم عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري يشارك أبناءه حصص التعلم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، أبناءه حصصاً ضمن نظام التعلم عن بعد، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم منذ الثامن من مارس الماضي، ويستمر حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

وقال المنصوري في تصريح نشرته الوزارة، أمس، على «تليجرام»: «سعيدٌ جداً برؤية أبنائي يستمتعون بنظام الدراسة عن بعد، كل الشكر والتقدير لجهود وزارة التعليم وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئات الحكومية الأخرى التي ساهمت في تأسيس بنية تحتية قوية وفرت لأبناء الوطن وسائل تواصل إلكترونية متطورة وموارد عدة ساعدت في إنجاح خطط التعليم الإلكتروني خلال الوقت الراهن».

وأضاف في رسالته: «بإذن الله سنعبر هذا الوقت الصعب معاً، ونعود لنلتقي مجدداً».

ويعد المنصوري هو أول رائد فضاء عربي وإماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، واستغرقت رحلته على متن المحطة ثمانية أيام، وأجرى خلال رحلته 16 تجربة علمية، عدد منها كان على متن محطة الفضاء الدولية.