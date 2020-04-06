مبادرة لتوصيل احتياجات سكان أبوظبي من المواد الاستهلاكية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل ومجموعة أغذية، مبادرة لتأمين احتياجات سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية، وتوصيلها إلى منازلهم دون الحاجة إلى عناء الخروج والشراء من منافذ البيع المختلفة.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة، إن هذه المبادرة تترجم توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في تأمين احتياجات سكان الإمارة بمختلف فئاتهم، وتترجم في الوقت ذاته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي «الغذاء والدواء خط أحمر ولا تشلون هم أبداً».

وأوضح بأن إطلاق المبادرة يعتمد على الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة البلديات والنقل ومجموعة أغذية ومركز النقل المتكامل، بحيث يتم توفير وتأمين احتياجات السكان من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية وهم موجودون في بيوتهم، عبر خدمة التوصيل من منافذ بيع صغيرة ومتعددة تنتشر في عدد كبير من مناطق ومدن الإمارة.

وذكر أن المبادرة تتضمن توفير خدمتين رئيستين الأولى توفير وتأمين السلع الضرورية والرئيسة، من خلال زيادة أعداد منافذ البيع كي تنتشر في مدن ومناطق الإمارة كافة، بحيث تقوم شركة أغذية بفتح المزيد من منافذها. وأشار إلى أن مجموعة أغذية وعلى غرار منافذ البيع الأخرى، مثل كارفور والجمعيات التعاونية واللولو وغيرها، تقوم بتوفير تطبيق ذكي لعرض منتجاتها، بما يمكن المستهلك من اختيار المواد الاستهلاكية التي يرغب في اقتنائها والدفع من خلاله. وأفاد بأن الخدمة الثانية التي توفرها المبادرة، تكمن في توصيل السلع الاستهلاكية من منافذ البيع إلى منازل المستهلكين، من خلال مركز النقل المتكامل الذي بدوره سيتلقى طلب التوصيل من شركة أغذية ومنافذ البيع الأخرى المنتشرة في الإمارة بأسعار مناسبة، حسب البيانات الشخصية المدرجة في طلب الشراء.