الامارات | «سيرا» تؤجل التدقيق على الأنظمة الأمنية احترازياً بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرا» تؤجل التدقيق على الأنظمة الأمنية احترازياً بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي «سيرا» عن تأجيل عمليات التدقيق على الأنظمة الأمنية في المنشآت التجارية والسكنية، من مركز اعتماد الأنظمة الأمنية التابع لها، اعتباراً من أمس وحتى إشعارٍ آخر، مشيرة إلى أن بإمكان الشركات استكمال إجراءات التجديد من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة www.sira.gov.ae، تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، المهندس خالد عبد الرحمن الحمادي، إنه يتم التقديم على طلب التدقيق للأنظمة الأمنية إلكترونياً في موقع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وذلك لغرض استيفاء المتطلبات الأمنية لتجديد الرخصة التجارية. وأضاف أن إجمالي عدد المنشآت التي تم تدقيقها من قبل مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، خلال العام الماضي، يزيد على 11 ألف منشأة.