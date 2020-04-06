الامارات | خطة وقائية لحماية 4000 حيوان في حديقة العين من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وقائية لحماية 4000 حيوان في حديقة العين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت حديقة الحيوان بالعين «الإمارات اليوم» عن تنفيذ خطة وقائية لحماية 4000 حيوان داخلها، من مخاطر انتقال فيروس «كورونا» من البشر إلى الحيوانات، مؤكدة أن الخطة تشمل إجراء عملية تعقيم واسعة النطاق للبنايات والساحات الخاصة بالحديقة، بجانب السماح لـ400 موظف بالدوام عن بُعد.

كما لفتت الحديقة إلى أنها قررت تمديد صلاحية تذاكر الزوّار المبيعة لفترات مستقبلية، إذ يمكن لأصحابها الاستفادة منها بعد انتهاء هذه الأزمة، فضلاً عن تجميد العضويات السنوية للزوار.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال بحديقة الحيوان في العين، عمر البلوشي، أنه مع بداية ظهور فيروس «كوفيد-19»، المعروف باسم كورونا المستجد، والحديث عن احتمالية تحوّله إلى وباء قد يصل الدولة، شكّلت الحديقة لجنة طوارئ.

وأضاف: «بدأنا التحقق من فاعلية نظام العمل عن بعد لمدة أسبوعين تجريبيين، تم خلالهما تجهيز الأدوات والأنظمة اللازمة لتطبيق النظام».

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كما أكد البلوشي توفير الإجراءات والتدابير الوقائية عالية المستوى للموظفين المداومين، أهمها تزويد مداخل الحديقة بمراكز فحص حراري للتحقق من خلو أي موظف من أي أعراض مرضية، ووجود طاقم تمريض للتعامل مع أي مستجدات.

وقال: «لدينا في الحديقة ما يقارب 4000 نوع من الحيوانات، وللحفاظ عليها نفّذنا عملية تعقيم واسعة النطاق، على مدى ثلاثة أيام، شملت أرجاء الحديقة، بجانب التعقيم اليومي والمستمر للبنايات والمكاتب، كما أجرينا دراسات متبادلة مع عدد كبير من حدائق الحيوان العالمية، وانتهينا إلى أن الإجراءات التي تتخذها حديقة حيوان العين مع الحيوانات هي الأفضل على الصعيد العالمي».

وأضاف البلوشي: «لتلافي شعور الحيوانات بالملل نتيجة عدم وجود زوّار للحديقة، ننفذ خطة تقوم على تغيير البيئة المحيطة بها، وطرق ونوعيات الأطعمة بشكل مستمر، وهي خطة أتت بنتائج ممتازة، لكن من دون شك تستغرب الحيوانات الوضع الراهن، وفي اشتياق للحضور الجماهيري».

عمر البلوشي:

«ننفذ خطة لتلافي شعور الحيوانات بالملل نتيجة عدم وجود زوّار للحديقة».