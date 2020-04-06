الامارات | 10 متطلبات لضمان استمرارية «التعليم عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 متطلبات لضمان استمرارية «التعليم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 10 متطلبات للمدارس الخاصة، يتعين عليها إعداد السياسات ووضع الأنظمة اللازمة لتحقيقها، وضمان استمرارية التعلم عن بُعد.

وأرسلت تعميماً إلى المدارس الخاصة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أكدت فيه أنه مع قرار استمرارية الدراسة بنظام التعليم عن بعد، يجب على المدارس إعداد السياسات ووضع الأنظمة اللازمة لضمان تحقيق 10 متطلبات، تشمل: تسجيل الحضور اليومي للطلبة والمعلمين، وإجراء الامتحانات، وتوزيع الدرجات للعام الدراسي الحالي (الفصل الأول بالنسبة للمدارس الآسيوية)، ومتابعة وتقييم أداء الطلبة، ومساعدتهم في إنجاز واجباتهم، والاستمرار في توفير المنصات الرقمية التي تمكّن أطراف العملية التعليمية من التفاعل والمشاركة.

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كما تشمل ضرورة أن تضمن الأنظمة والسياسات التأكد من تأهيل المعلمين، وضمان حصولهم على التدريب المناسب لتمكينهم من استخدام منصات التعليم.

وشددت على ضرورة وضع ملاحظات ذوي الطلبة في الاعتبار، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التغلب على المشكلات التي واجهتهم، أو قد تواجههم، في ما يتعلق بالتعلم عند بعد.، والتأكد من تقبل وارتياح الطلبة لأسلوب التعليم عن بعد، ووضع أنظمة خاصة بمساعدة الطلبة الذين يبدون عدم ارتياح، أو يواجهون صعوبات.

وتضمنت المتطلبات أيضاً التأكد من ارتياح المعلمين لأسلوب التعليم الجديد، ووضع أنظمة وسياسات محددة تساعد من يعاني منهم ضغوط العمل، أو يشعرون بالقلق، خلال هذه الفترة. والتأكد من تقبل وارتياح أولياء الأمور لأسلوب التعليم الجديد، ووضع أنظمة وسياسات محددة تساعد من يعاني منهم ضغوط العمل أو يشعرون بالقلق خلال هذه الفترة، والتأكد من تقديم الخدمات المناسبة للطلبة أصحاب الهمم، أو أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة ودعم إضافي.