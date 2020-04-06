شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق «الإجازة المبكرة» للعاملين في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مبادرة «الإجازة المبكرة». وتهدف المبادرة إلى تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية، أو الاتفاق مع المنشآت التي يعملون لديها على منحهم إجازة من دون أجر. وتأتي المبادرة لتلبية متطلبات الراغبين في العودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الإمارات تطلق «الإجازة المبكرة» للعاملين في القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.