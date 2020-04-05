الامارات | "صحة أبوظبي" تُطلق منصة للعاملين في القطاع الطبي الراغبين في التطوع

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تُطلق منصة للعاملين في القطاع الطبي الراغبين في التطوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، منصة "نظام إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي" الرقمية الجديدة التي تتيح للعاملين في القطاع الصحي من الإمارات الراغبين في المساهمة أو تعزيز مساهمتهم في الرعاية الصحية في الإمارة من التسجيل فيها، وإضافة كل بياناتهم وتوفيرها للمنشآت الصحية في الإمارة، وحددت الدائرة عدداً من الفئات التي يمكنها التسجيل في البوابة والتطوع لدعم جهود الكوادر الطبية العاملة حالياً في الإمارة، شملت العاملين بدوام كلي أو جزئي في أحد المستشفيات أو العيادات في المنطقة ولديهم الوقت للعمل لساعات إضافية، الحاصلين على شهادة أهلية أو اجتياز امتحان دائرة الصحة في السابق، العاملين الذين أتموا إجراءات "الداتا فلو" أو الحاصلين على ترخيص هيئة صحة دبي أو وزارة الصحة، العاملين الصحيين المتقاعدين الراغبين في العودة لممارسة المهنة، المتطوعين المرخصين أو المؤهلين للعمل في قطاع الرعاية الصحية، والراغبين بالحصول على رخصة مزاولة المهنة في أبوظبي.

وستتمكن المنشآت الصحية في الإمارة من الدخول إلى نظام إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي، واستعراض جميع المتقدمين للعمل أو للتطوع والتواصل معهم بحسب الاحتياجات، لتوفير الوظائف التي تناسب كفاءتهم والوقت الذي يمكنهم توفيره للتطوع.

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ودعت دائرة الصحة جميع مزودي الرعاية والكوادر الصحية إلى التكاتف والتعاون في دعم القطاع الصحي. وتتيح المنصة فرصة للراغبين في العمل أو التطوع، سواء من خلال دوام كامل أو جزئي، لدعم الكوادر الطبية العاملة في الميدان من خلال التسجيل في نظام إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي المجاني الجديد، وذلك في حال حظوا بالكفاءة والوقت الكافيين.

وفي هذا الصدد، قال وكيل دائرة الصحة بأبوظبي بالإنابة، الدكتور جمال الكعبي: "شهدت الأشهر القليلة الماضية حول العالم قيام الكوادر الطبية من مختلف المهن الطبية والمستويات الوظيفية تقديم تضحيات استثنائية انصبت كلها في سبيل ضمان سلامة وعافية المجتمع من حولهم، وهو ما أظهرته الكوادر الطبية العاملة في إمارة أبوظبي والتي تكاتفت جهودها بهدف الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع ومواجهة انتشار فيروس كوفيد-19. ومن هنا، حرصنا على توفير منصة تتيح فرصة للعاملين الصحيين الراغبين في رفد هذه الجهود من المشاركة والتطوع في حال كانت هناك حاجة لخبراتهم ومعرفتهم".

وأضاف: "نقدر الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في الميدان لتوفير الرعاية الصحية والارتقاء بسلامة وصحة كفاءة أفراد مجتمع أبوظبي، ونتطلع إلى تقديم مزيد من الدعم لهم كجزء من خططنا الاحترازية الرامية إلى ضمان مواصلة استجابة القطاع الصحي لانتشار فيروس كوفيد-19 بدرجة الحرفية والالتزام نفسها، كما هو الحال حالياً"، ويمكن للراغبين بالتسجيل زيارة بوابة الموقع الإلكتروني: adhwf.doh.gov.ae.