الامارات | 119 خط للحافلات العامة المجانية لحاملي " نول" والرسوم ترد لرصيدهم بعد 7 ايام

شكرا لقرائتكم خبر عن 119 خط للحافلات العامة المجانية لحاملي " نول" والرسوم ترد لرصيدهم بعد 7 ايام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة الحافلات العامة مجانا لحاملي بطاقة نول وذلك عبر 106 خطوط ستعمل نهارا، و13 خط ستعمل خلال الفترة الليلية بين الساعة 8 مساءا و6 صباحا، على ان يتم خصم الرسوم من البطاقة عند استخدام الخدمة وردها لرصيد العملاء بعد 7 أيام.

وأكدت الهيئة ان توفير الخدمة يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية التي توجب دعم الفئات التي اقتضت الحاجة إلى استمرار عملها في مواقعها في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعية العملاء للاطلاع على تفاصيل مسار الخطوط ال 106 العاملة نهارا على موقع الهيئة الالكتروني من خلال الرابط التالي https://bit.ly/RTAUpdatesAr

وأفادت الهيئة انه تم تعديل بعض خطوط الحافلات، لتخدم الركاب الذين كانوا يعتمدوا في تنقلهم على مترو وترام دبي بعد ان تم اغلاق محطات كلاهما اعتباراً من اليوم 5 ابريل وحتى إشعارٍ آخر، ضمن إجراءات التعقيم والوقاية المتخذة على مستوى الامارة.

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وأعلنت الهيئة انه سيتم إيقاف خدمة الحافلات من 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، باستثناء خطوط الحافلات المؤدية للمستشفيات البالغ عددها 13 خطاً لتتضمن الخطوط ، 8 و10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، وذلك بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة بين الرحلات، حيث تخدم الخطوط المذكورة 19 مستشفى حكومي وخاص.

وتقدم الهيئة اعتبارا من اليوم خدمة مركبات الأجرة في دبي بتعرفة مخفضة بنسبة 50% في إطار دعم الفئات التي اقتضت الحاجة إلى استمرار عملها في هذه الظروف.

وكانت الهيئة قد باشرت خلال الأسبوع الماضي بإغلاق مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات ابتداءً من الأحد الموافق 5 ابريل 2020 حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يمكن للعملاء الاستمرار بالحصول على خدمات الهيئة إلكترونياً عبر موقعها http://rta.ae وتطبيقاتها الذكية.