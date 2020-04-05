الامارات | إغلاق مؤقّت للصّالونات النسائية والرجالية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤقّت للصّالونات النسائية والرجالية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصاً من حكومة عجمان وقيادتها الرشيدة على حماية صحّة وسلامة مجتمع الإمارة وجميع القاطنين فيها وزوّارها، وفي إطار سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتّحدة للوقاية من فيروس كورونا، أوقفتدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عمل محلاّت صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائيةبشكل مؤقت اعتباراً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.

وتوجّه الدائرة أصحاب هذه المنشآت إلى الالتزام والتطبيق الفوري، وتنوّه بقيامها بحملات تفتيشية للوقوف على تطبيق التعميم للتأكد من التزام الجميع تجنباً من توقيع عقوبات إدارية وقانونية بحق من يثبت مخالفته ذلك.