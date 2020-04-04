الامارات | تعرف إلى آلية عمل منافذ بيع المواد الغذائية خلال فترة التعقيم الوطني بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى آلية عمل منافذ بيع المواد الغذائية خلال فترة التعقيم الوطني بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن كافة الجمعيات والسوبر ماركت ومنافذ بيع المنتجات الغذائية في دبي مستثناة من قرار التدابير المشددة، ويمكنها العمل بشكل طبيعي طوال اليوم، ويمكن طلب الوجبات من المطاعم بالشكل المعتاد، حيث أنها ستقدم خدمات توصيل فقط.
وحسب اللجنة يمتد برنامج التعقيم في دﺑﻲ طوال 24 ساعة، يومياً لمدة أسبوعين، وﻳﻤنع خلاله الخروج من المنزل باستثناء الحاجات الضرورية "الغذاء والدواء"، أو العمل ضمن القطاعات الحيوية.
وﻳﻤكن التوجه للسوبرماركت لشراء الاحتياجات الضرورية، مع الالتزام بارتداء الكمامة، والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة مع الآخرين، ويقتصر ذلك على فرد واحد من العائلة.
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