الامارات | تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة بالخارج أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة بالخارج أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الإمارات تمديد «تعليق» دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة أسبوعين إضافيين قابلين للتجديد، بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكإجراء احترازي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها إلى جميع من لديهم إقامات سارية الموجودين خارج الدولة، إلى التسجيل في الخدمة الجديدة «تواجدي للمقيمين» على موقع الوزارة، وتهدف الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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