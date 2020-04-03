الامارات | حريق في مصنع للمواد اللاصقة بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مصنع للمواد اللاصقة بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلع حريق في مصنع للمواد اللاصقة في المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان، أمس، أسفر عن إصابة عاملين بحروق متوسطة.

وورد بلاغ بالحريق إلى منصة الدفاع المدني، فتحركت الفرق المختصة من مركز الصناعية والإدارة والجرف إلى الموقع، وتم التعامل معه. ووجّه مدير إدارة المراكز، العميد محمد علي جميرا، بضرورة التزام المنشآت الصناعية، والقطاعات كافة، باشتراطات الوقاية والسلامة، حفاظاً على الأرواح وصيانة للممتلكات.