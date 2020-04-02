الامارات | خليجية تكسر أصابع زوجها في مشاجرة عائلية

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تكسر أصابع زوجها في مشاجرة عائلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية اعتداء امرأة خليجية على زوجها بالضرب وكسر أصابع يده، بعد أن أغلقت الباب عليه في مشاجرة عائلية نشبت بينهما، انتهت باعتداءات متبادلة بينهما، وكانت المحكمة الابتدائية قضت بحبس الزوجين شهراً مع إيقاف التنفيذ، وغرامة لكل منهما 1500 درهم.

وكانت النيابة العامة أحالت الزوجين إلى المحكمة بتهمة الاعتداء المتبادل، وقالت الزوجة أمام هيئة المحكمة إن «مشاجرة عائلية نشبت بينهما، وحدث اعتداء متبادل بينهما، ما دفعها لتقديم بلاغ إلى الشرطة ضد زوجها، وفوجئت بأن زوجها رفع بلاغاً ضدها أيضاً».

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وأوضحت أنها أثناء الشجار هربت إلى الغرفة، وحاولت إغلاق الباب لتمنع زوجها من الدخول، ما أدى إلى غلق الباب على أصابعه، فأمسك بالباب وحاول فتحه ودفعه بقوة كبيرة، ما أدى إلى إصابتها.

فيما قدمت محامية الدفاع عن الزوجة دفوعاتها القانونية، موضحة أن تقرير المستشفى أثبت تعرض الزوجة لإصابات مختلفة في أجزاء من جسدها، ما أقعدها عن العمل لمدة 20 يوماً، ولم يشر التقرير الطبي إلى حجم إصابة الزوج.

وقال الزوج أمام المحكمة إن خلافات نشبت بينه وبين زوجته، وفشلا في الوصول لحل، ما استدعى ذهابهما إلى محكمة الأحوال الشخصية، وأدى إلى سوء الحالة بينهما وزيادة البعد والفرقة، متابعاً أنه «خلال نقاش بينهما تعالت الأصوات وازداد النقاش حدة، ما أفقدهما أعصابهما، وتحول الأمر إلى مشاجرة واعتداء متبادل أدى لإصابة في يده».