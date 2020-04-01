الامارات | كوادر «الإسعاف الوطني» في حلبة مرسى ياس يساندون جهود مواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن كوادر «الإسعاف الوطني» في حلبة مرسى ياس يساندون جهود مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفقت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مع الإسعاف الوطني على دعم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، عن طريق تفريغ كوادر الإسعاف الوطني ومركباته المتواجدة في حلبة مرسى ياس لمساندة الجهود المبذولة في مواجهة هذا التحدي.

وبموجب هذه الاتفاق يتم تفريغ أعضاء الطاقم الطبي المتخصص من الإسعاف الوطني مع مركباتهم المتواجدة في على مدار العام في حلبة مرسى ياس والذين اقتضت مهامهم الاعتيادية تأمين سلامة المشاركين والزوار خلال الفعاليات المقامة في حلبة مرسى ياس ومن ضمنها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، لدعم عمليات الإسعاف الوطني في المناطق الشمالية ومهامها في الاستجابة للحالات الطارئة بما في ذلك تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، طيلة فترة تعليق فعاليات الحلبة.

ويأتي القرار في إطار تدعيم جهود عمليات الإسعاف الوطني بالموارد والكفاءات اللازمة خلال الظروف الراهنة، وتأكيدا على العلاقة الوثيقة والثقة المتبادلة التي تجمع بين شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات والإسعاف الوطني، وامتدادا لشراكتهما الاستراتيجية التي انطلقت منذ ست سنوات.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات الطارق العامري، إن مواجهة هذا التحدي يتطلب توفير الدعم اللازم لأفراد المجتمع والذي يشكل أولوية وطنية تستدعي تكاتف الجهود لإنجاحها.

ويدعم الإسعاف الوطني جميع الفعاليات المقامة في حلبة مرسى ياس على مدار العام بطاقم طبي متخصص بتوفير الرعاية الإسعافية في الحالات الطارئة، ويأتي ذلك التزاماً منه بتقديم أعلى المعايير العالمية للرعاية الإسعافية ودعم الجهود الوطنية المتعلقة بالرياضة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها باعتبارها أسلوب حياة يدعم صحة الأفراد وسلامة المجتمع.

وأكد الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري، على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشيرًا الى أن هذا القرار يأتي تجسيدا لروح التعاون التي تجمع ما بين المؤسسات الوطنية في الدولة ويعكس تضافر وتوحيد الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتقليل من حدته.

وأكد أن الطواقم الإسعافية تعمل على مدار الساعة وبكامل امكاناتها حفاظا على سلامة وصحة المجتمع في مواجهة هذا التحدي، داعيا الجمهور إلى البقاء في منازلهم والالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لما في ذلك من أثر كبير على إنجاح جهود الجهات المعنية في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.