الامارات | ضبط لصين حاولا سرقة صراف آليا في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لصين حاولا سرقة صراف آليا في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول شخصين آسيويبن سرقة جهاز صراف آلي بمنطقة الصناعية، وحطما الجهاز في محاولة سرقة الأموال من داخله، لكنهما فشلا وفرا هاربين وتمكنت شرطة عجمان من ضبطهما في أقل من 48 ساعة.



وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بقيام مجهولين بإتلاف جهاز صراف آلي في أحد المناطق الصناعية.



وتابع على الفور تم تشكيل فريق للتحري والبحث لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين، وبالتوجه إلى موقع الحادث تبين إتلاف جهاز الصراف الآلي بالكامل، من قبل مجهولين بقصد السرقة، وباءت محاولاتهم بالفشل وفروا هاربين من موقع الحادث.

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وبالبحث والتحري تمكن رجال التحريات من التوصل إلى المشتبه فيهما وضبطهما في مسكنهما في أقل من 48 ساعة، وتبين أنهما آسيويين، كما عُثر على الأدوات المستخدمة في الجريمة بحوزتهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وعليه تم أخذ إفادتهما وإحالتهما مع ملف القضية إلى النيابة العامة.



وأشاد النعيمي بكفاءة وخبرة رجال الشرطة ويقظتهم وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين في زمن قياسي، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يرتكب أية جريمة، ومؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يحاول أن يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

