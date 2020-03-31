الامارات | الإمارات تجلي رعاياها ومرافقيهم من دول عدة في ظل انتشار وباء «كورونا المستجد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجلي رعاياها ومرافقيهم من دول عدة في ظل انتشار وباء «كورونا المستجد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل التوجيهات العليا والمتابعة الحثيثة من قيادة دولة الإمارات، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطني دولة الامارات ومرافيقهم في الخارج، وذلك بالتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج.

فقد قامت الوزارة والبعثات بالتواصل مع مواطني دولة الامارات للاطمئنان على أحوالهم، وتسهيل كل الإجراءات لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين، ويأتي ذلك بعد صدور قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في عدد من الدول حول العالم، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، إنه تم إنجاز 39 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني الدولة ومرافقيهم حتى الآن، حيث بلغ عدد من تم إجلاؤهم 1743 شخصاً، فيما يجري العمل على 25 عملية إجلاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأكد وكيل الوزارة متابعة وحرص قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلائهم إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وكل الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، لمراقبة تطورات الأوضاع، ولإجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم بأمان وسلامة.

من جانبه، أثنى وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية د. خالد المزروعي، على تضافر الجهود بين مركز الاتصال وإدارة العمليات، وإدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، لعملهم على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين والتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، التي سخرت كل إمكاناتها لتأمين إجلاء المواطنين ومرافقيهم.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة في الخارج، ممن يرغبون في تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بتسجيل بياناتهم الشخصية على الرابط التالي

https://www.research.net/r/mofa-nat ليتم إدارجهم ضمن خطة الإجلاء إلى دولة الإمارات خلال هذه الفترة.