الامارات | بالفيديو: استكمال برنامج التعقيم الوطني لليوم الخامس في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: استكمال برنامج التعقيم الوطني لليوم الخامس في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت شرطة رأس الخيمة والفرق والمعنية في الإمارة الاستعداد لانطلاق برنامج التعقيم الوطني لليوم الخامس على التوالي وذلك بعد قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية إطلاق "برنامج التعقيم الوطني"، لإجراء التعقيم الكامل، والذي يشمل كل المرافق والنقل العام وخدمة المترو ابتداءً من الساعة الثامنة ابتداءا من الخميس تمديد وحتى يوم الأحد المقبل 5 أبريل المقبل، من الساعة الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، أنه يجب على المواطنين والمقيمين في إمارة رأس الخيمة الالتزام بفترة التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، ولفتت إلى أن وزارة الداخلية أطلقت خدمة تصاريح المركبات أثناء تفعيل (برنامج التعقيم الوطني) عبر التطبيق الذكي للوزارة Moi-uae لذا يتم الدخول عبر الموقع وأخذ التصاريح اللازمة أثناء فترة تطبيق التعقيم.