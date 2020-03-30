الامارات | "صحة دبي" 6 ممارسات يمكن تنفيذها خلال فترة الحجز الذاتي

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" 6 ممارسات يمكن تنفيذها خلال فترة الحجز الذاتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي 5 اقتراحات يمكن ممارستها خلال فترة الحجر الذاتي، للاستفادة منها قدر الإمكان، وذلك للأشخاص الذين ينطبق عليهم شروط الحجر الذاتي، 14 يوما في المنزل .

وقال استشاري الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي الدكتور وليد الفيصل أن الأشخاص الذين ينطبق عليهم شروط الحجز الذاتي في المنزل، 14 يوماً، والتي تشمل القادمين من السفر والمخالطين لأشخاص ثبت إصابتهم بكورونا، يمكنهم الاستفادة من هذه الفترة من خلال 6 ممارسات هي " التحدث لأفراد الأسرة عن العدوى، حيث أن فهم طبيعة الفيروس ووبائياته يمكن أن تقلل من القلق، وطمأنة الأطفال باستخدام لغة بسيطة ملائمة للعمر".

وتابع الدكتور الفيصل " على الأشخاص بالحجز الذاتي أيضاَ المحافظة على روتين يومي قدر الإمكان، والتفكير بكيفية التغلب على المصاعب في التجارب السابقة، وإمكانية التغلب على هذا الوضع أيضاً، وأن مدة الحجر الذاتي لن تدوم طويلاً، وجاءت النصيحة الرابعة في ضرورة المحافظة على التواصل مع الآخرين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحرص على ممارسة التمارين الرياضية".

ولتقليل الملل نصح الدكتور الفيصل بمتابعة العمل من المنزل، وإعطاء مهمات دراسية للأطفال، والتفكير بالحجر الذاتي في المنزل كفرصة لعمل أشياء لم تتح الفرصة سابقاً لعملها مثل القراءة والرسم وغير ذلك.

ويلزم في بعض الحالات التي تحددها الجهات الصحية المختصة البقاء في المنزل لمدة معينة، منها في حالة السفر؛ يلزم الموظفون بالبقاء في المنزل لمدة 14 يوماً من وقت الوصول والالتزام بالتباعد الجسدي، أو في حالة المخالطة لشخص مصاب بفيروس كورونا.

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ويلزم الحجز الذاتي الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط البقاء في المنزل أو غرفة الفندق، أو أي مكان يتم الاتفاق عليه، وعدم المغادرة خلال الفترة التي يتطلبها هذا الحجر، الناس الذين يعيشون عادة في المنزل هم فقط الذين يجب أن يكونوا في المنزل، ولا يسمح بحضور الزوار، ولا يعدّ أفراد الأسرة تحت الحجر مالم يحققوا معايير خاصة لهذا الحجر، إذا حصل لدى الشخص الذي يخضع للحجر الذاتي أعراض مرض كوفيد 19، فيصبح أفراد الأسرة مخالطين ويجب أن يخضعوا للحجر الذاتي.

وقال الدكتور الفيصل أن من يخضع للحجر الذاتي يتلقى اتصالات مستمرة للتأكد من حالتهم الصحية، وتفقد أي احتياجات قد تلزمهم، وحاجتهم لأية مساعدة مثل إيصال الحاجيات التي تتعلق بالبقالة، وإتاحة المواد التعليمية، والتزويد بالأدوية .

وشدد على ضرورة ممارسة قواعد السلوك الصحي خلال فترة الحجر، التي تمنع انتقال العدوى مثل غسل اليدين بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والتقيد بالقواعد التنفسية وآداب العطس والسعال، والمحافظة على مسافة مترين عن أفراد الأسرة الموجودين في المنزل، واستخدام أدوات خاصة وعدم استخدام أدوات الغير، والنوم في غرفة منفصلة واستخدام حمام منفصل إذا أمكن ذلك.

وذكر أنه حين إنهاء فترة الحجر الذاتي، أي في حال لم تظهر أية أعراض بعد انتهاء مدة الحجر (14 يوماً) يستطيع الشخص بعد ذلك ممارسة النشاطات المعتادة والعودة للعمل أو المدرسة.