الامارات | بالفيديو: إغلاق صيدليات احتكرت كمامات في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: إغلاق صيدليات احتكرت كمامات في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير عام بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم، عن إغلاق عدد من الصيدليات والمنشآت المخالفة، مشيراً إلى ان قسم حماية المستهلك وجد بعض حالات الاحتكار للكمامات والمغالاة بأسعارها في عدد من الصيدليات والمنشآت، وجرى اتخاذ الاجراءات بشأنها، كما تمت مصادرة 18650 كمامة تم احتكارها.

وأكد الأفخم أن البلدية تتابع من خلال جولاتها الميدانية عملية بيع الكمامات في المنشآت لضمان عدم احتكارها في الاسواق أو استغلال أسعارها، مشيراً إلى أن القسم ينفذ جولات ميدانية في الإمارة، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون اطلاقاً مع اي صيدلية او منشأة لا تلتزم بالأسعار المحددة للكمامات أو تقوم باحتكارها.

وتناشد البلدية المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036، أو عبر تطبيق "سمارت الفجيرة".