شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون . وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، آملين له وللشعب البريطاني الصحة والسلامة .. تحدي " فيروس كورونا المستجد " سنواجهه بإذن الله بالإرادة والعزيمة والتضامن بين البشرية جمعاء". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن زايد: تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.