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الامارات | مدارس الإمارات الوطنية تعفي طلابها من رسوم المواصلات والتغذية خلال فترة التعليم عن بعد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قرر مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية إعفاء أولياء أمور الطلبة الملتحقين بجميع مدارسها في الدولة من سداد رسوم المواصلات والتغذية طوال فترة التعليم عن بعد.

و يتيح القرار لكل من دفع تلك الرسوم استردادها أو إضافتها إلى حسابه مع المدرسة بهدف الاستفادة منها لاحقا.

تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية المواطنين والمقيمين من "كوفيد 19" و تنفيذا للقرارات المعلنة من وزارة التربية والتعليم و حرصا من مدارس الإمارات الوطنية على تسخير كل الإمكانات للتيسير على أولياء الأمور وتسخير كافة الظروف التي تسهم في رفع المستوى التعليمي والمعرفي لطلابها واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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