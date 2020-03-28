الامارات | ما قيمة مخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد.. وكيف تتجنبها

شكرا لقرائتكم خبر عن ما قيمة مخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد.. وكيف تتجنبها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نص قرار النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء، على مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بالغرامة 1000 درهم.

وبحسب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، فإن على الأفراد المحافظة على المسافة الآمنة «مترين»، وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، في مراكز التسوق بهدف تقليل الزحام التزاماً بالإرشادات الصحية، والإجراءات الوقائية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد -(كوفيد- 19).

‏وتضمن القرار جدولا يضم 14 مخالفة منها مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد، بفرض غرامة قدرها 1000 درهم على المخالف، ومخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص، تكبد المخالف (قائد المركبة) غرامة قدرها 1000 درهم.

كما نص القرار على مخالفة عدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، حيث تكبد المسؤول عن المنشأة 50000 درهم والغلق الإداري و غرامة 500 درهم على الزائر، مخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام، غرامة قدرها 5000 درهم.

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ونص على مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، تكبد المخالف غرامة قدرها 2000 درهم.

ومخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب، تكبد المخالف غرامة قدرها ‏10000 درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم و‏5000 درهم لكل من شارك.

ومخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها، تكبد المخالف غرامة قدرها 50000 درهم.

مخالفة رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب، تكبد المخالف غرامة قدرها 5000 درهم.

مخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام، تكبد المخالف غرامة قدرها 5000 درهم.