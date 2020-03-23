«لم أعتد على كتابة المقالات، ولكن عندما يتحدث القلب وتصغي الأذن ويكتب القلم، يبدو الأمر مختلفاً.. منذ زمن اعتدت على زيارة الإمارات ولم أعهد منهم إلا الخير والكرم والطيب.. وتمر الأيام وتزداد الخبرات إلى أن يأتي الاختبار الصعب.. وباء ينتشر ويفتك بحياة الآلاف وأنا بعيدة عن وطني وعن أهلي.. تتطور الأمور إلى حد اللاسيطرة، في وقت قصير تغلق المطارات لتصبح العودة إلى أرض وطني المملكة العربية السعودية هي حلمي وهاجسي الوحيد.. تمر الأيام وأنا عالقة في بريطانيا محاولة الخروج، وفي وسط كل هذا القلق وفوضوية الموقف البريطاني وارتباك المشاعر، يأتي فرج الله عبر موقف كريم من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ليسمح لي بالسفر إلى بلدي الثاني الإمارات، ليستقبلوني هناك في منتصف الليل مع طاقم صحي كامل لإجراء الفحص، موفرين لي كل سبل الراحة والأمان.. رأيت تلك الليلة عيوناً لا تنام ونفوساً لا تطمئن حتى تقدم أقصى ما عندها لتريحنا، ولا يزال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يكرمني بحسن الضيافة ونبل الموقف وكريم الخلق حتى أكاد أشعر بالعجز عن شكر سموه.. أكتب كلماتي هذه وأنا بالحجر الصحي في بلدي الحبيب المضياف الإمارات بين أهل وقلوب كريمة في أبوظبي، مستحضرة ومستشعرة كل كلمة قالها الأمير خالد الفيصل راداً على أحد الصحفيين (الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي)، أدام الله البلدين السعودية والإمارات أشقاء دوماً».

«أبرار عبد الله الغذامي»