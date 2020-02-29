الامارات | «صحة دبي» تدشن مركزاً لمرضى السرطان في مستشفى برايم

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تدشن مركزاً لمرضى السرطان في مستشفى برايم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت هيئة الصحة في دبي مركز السرطان الجديد في مستشفى برايم، الذي يعد مركزاً شاملاً لرعاية المصابين بالأورام، ويسهم في الحد من الإصابة بمضاعفات الأمراض السرطانية.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية، الدكتور جميل أحمد، إن المركز، الذي يعمل على مدار الساعة، يخدم المرضى من الأطفال والبالغين في الدولة، وزوارها من الخارج الباحثين عن علاج للسرطان في تخصصات مثل أورام الثدي والقولون والرئة والكبد والمريء والمعدة والبروستات والقولون والمستقيم والكلى والبنكرياس والدماغ وسرطان الدم وعنق الرحم وسرطان المبيض، وغيرها من أنواع السرطان الشائعة والنادرة.

وتابع: «تماشياً مع البرنامج الوطني لخفض الوفيات المرتبطة بأمراض السرطان، يقدم المركز رعاية شاملة لمرضى السرطان، بدءاً من التدابير الوقائية والكشف المبكر، وصولاً إلى أحدث العلاجات والخدمات الداعمة، التي تضم طاقم عمل متعدد التخصصات، يشمل أعضاء من مختلف التخصصات».