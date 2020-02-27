الامارات | زايد آمن بحرّية الإعلام كما آمن بحرّية المواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن زايد آمن بحرّية الإعلام كما آمن بحرّية المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المستشار إعلامي الدكتور محمد القدسي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أبدى اهتماماً كبيرا بمجال الإعلام، وعدَّه ركناً من أركان تأسيس دولة الاتحاد، وآمن بحرّية الإعلام كما آمن بحرّية المواطن.

وتطرق القدسي، خلال محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، تحت عنوان "الإعلام في فكر ورؤية الشيخ زايد"، إلى سنوات عمله إلى جانب الشيخ زايد، لمدة 34 عاماً في جميع نشاطاته وفعالياته داخل الدولة وخارجها.

كما تحدث بعمق عن المحطات التاريخية التي جابتها الإمارات السبع في عالم الإعلام، من انطلاقات إعلامية إلى افتتاح أكبر وأضخم الإذاعات والقنوات الفضائية، استناداً إلى مسار التطوير الذي انتهجته لتكون أنصع مرآة تمثل دولة الإمارات، كما أرادها الشيخ زايد.

وشدَّد القدسي على المواقف الإعلامية لرائد الإعلام، طيب الله ثراه، التي وصفها بالمشرّفة والحافلة بالإنسانية والعطاء والدعم، ولعلّ أبرزها كان تقوية البث الإذاعي، وحرصه على نقل صورة صحيحة عن جبهتي الحرب في مصر وسوريا خلال حرب أكتوبر 1973، وأفكار البرامج التي طرحها وأسهمت في صقل الأجيال بالنصائح والإرشادات.

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وتناول القدسي في محاضرته المبادرة الأولى لانطلاق أول بث إعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر فبراير 1969، على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إيماناً منه بضرورة وجود جميع النظم الإعلامية؛ لأهميتها في المشاركة البنَّاءة والفعَّالة في نقل المعرفة والتواصل مع العالم؛ حيث افتتح، رحمه الله، عندما كان حاكماً لإمارة أبوظبي، أول إذاعة ليلحقها في العام نفسه صدور جريدة الاتحاد، تزامناً مع الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للاتحاد التساعي في أبوظبي، وفي إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال الإعلام افتتح الشيخ زايد، تلفزيون أبوظبي الملون عام 1975، الذي أسهم في تغطية الكثير من الأحداث والمؤتمرات والقضايا الساخنة في العالم العربي جنباً إلى جنب تغطية جميع المشروعات والأحداث الداخلية بما يصب في بناء الوطن والمواطن، وإعلاء الصرح الاتحادي للأجيال القادمة.

كما سلَّط القدسي الضوء على رؤية الشيخ زايد، للإعلام كوحدة متكاملة تقوم بدورها في بناء الوطن، إلى جانب ترجمة صورة الاتحاد المرتقب، وإيمانه بأن الإعلام سلاح قوي لا يقل دوره عن دور الجيوش في حماية الأوطان.

ومن هذا الفكر انبثق حرص الشيخ زايد على دعم الإعلام وتطوير وسائله وأنظمته باستمرار لتمكينه من أداء مهامه الوطنية والخارجية بكل احتراف.

واختتم القدسي محاضرته بعرض بعض أقوال المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تختزل رؤيته لحرية الصحافة في مجال الإعلام، ومن بينها أن "من واجب الصحافة أن تنتقد، ونحن نرحب بالنقد البناء، لأننا نريد أن نبني بلدنا، ونحن نؤمن في هذا المجتمع بحرية المواطن كما نؤمن بحرية الصحافة"، وأن "على الصحفي أن يجند نفسه لأمته، وأن يتبع الأسلوب السليم للإقناع من دون تجريح".