الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس المصري في وفاة محمد حسني مبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس المصري في وفاة محمد حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الاسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.