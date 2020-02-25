الامارات | دورية ذكية في أبوظبي ترصد 5 مخالفات للسائقين

شكرا لقرائتكم خبر عن دورية ذكية في أبوظبي ترصد 5 مخالفات للسائقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عن دورية ذكية، مزودة بكاميرات وتقنيات متطورة، قادرة على رصد خمس مخالفات للسائقين هي عدم ربط حزام الأمان، والتحدث في الهاتف، والسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وضبط المركبات منتهية الترخيص والمطلوبة.

وأبلغت شرطة أبوظبي «الإمارات اليوم»، بأنها تخطط لتحويل جميع مركباتها إلى ذكية مع نهاية العام الجاري، حيث ستبدأ في نشر أولى الدوريات الذكية على الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي قريباً.

وقال النقيب أحمد ناصر البلوشي، من شرطة أبوظبي، إن «الدورية الذكية، مزودة بكاميرا خلفية، ترصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان سواء بالنسبة للسائق أو الراكب في المقعد الأمامي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة خصوصية الأفراد».

وأشار إلى أن الدورية الذكية تحوي لوحاً ذكياً، ورادار سرعة، وأنظمة ضبط مجموعة من المخالفات، حيث سيتم تسجيل المخالفة بشكل آلي، على نظام المخالفات وإشعار المخالفين بها من خلال الرسائل النصية، داعياً مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور وإرشادات السلامة المرورية.

وعرضت شرطة أبوظبي عدداً من الخدمات والبرامج الرقمية الحديثة، المقدمة للجمهور، التي يتم عرضها ضمن الفعاليات، ومن بينها نظام الواقع الافتراضي، الذي يحاكي سيناريوهات التفتيش الأمني في المطارات، وفحوص البصمة الوراثية، ونظام فحص المخدرات، وأحدث مشروعاتها الذكية الجديدة والمبتكرة في إطار جهودها لتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين، بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها باستكشاف فرص التعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف بناء شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية، والتدريب.

وتشارك شرطة أبوظبي ضمن مشاركة مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والاتجاهات العالمية المستقبلية في هذه القطاعات، أمام جمهور عالمي يضم وفوداً حكومية ومجموعة من المؤسسات والشركات العالمية والمحلية والجهات المتخصصة بهذه القطاعات.

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وأكد مدير قطاع شؤون القيادة، العميد ناصر سلطان اليبهوني، حرص شرطة أبوظبي على تقديم أفضل الممارسات الذكية وعرضها على الزوار، وتعريفهم بأهم المبادرات والمشروعات التقنية والذكية التي تتبناها شرطة أبوظبي، تجسيداً لاستراتيجية الإمارة نحو التحوّل الإلكتروني في تقديم الخدمات.

كما عرضت شرطة أبوظبي عدداً من الأنظمة التقنية المستخدمة في مركز المدينة الآمنة، والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتسهم في تعزيز إدارة الحركة والسلامة المرورية في إمارة أبوظبي.

تعزيز زمن الاستجابة

تشارك إدارة العمليات بنظامي (Ecall) للاتصال الآلي لتعزيز زمن الاستجابة للبلاغات، ونظام (AML) وهو نظام يستخدم لتحديد موقع المبلغ بشكل دقيق، بهدف تقديم أحدث الخدمات الشرطية والإنسانية التي تعمل على تعزيز قيم الإيجابية والسعادة لدى الجمهور، وذلك من خلال استخدامها الخدمات الذكية وادخال وتطبيق الأدوات والتقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

كما عرضت شرطة أبوظبي مشروعاً يهدف إلى ضبط متجاوزي ذراع قف في الحافلات المدرسية، للحفاظ على سلامة الطلبة وجعل الطرق أكثر أمناً والوصول الى هدف خفض نسبة الحوادث المرورية على الطرق.

وقامت بالتعاون مع دائرة النقل بتطوير فكرة نظام ضبط ذكي لضبط متجاوزي ذراع قف، باستخدام أحدث التقنيات والقدرة على ضبط المركبات المخالفة بعدم الوقوف عند فتح ذراع قف في الحافلات المدرسية وقت صعود الطلبة ونزولهم.

ويعمل النظام على كاميرات ذكية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد المركبة المخالفة عند اقترابها من الحافلة مسافة أقل من خمسة أمتار، وعدم توقفها لضمان صعود أو نزول الطلاب من الحافلة، وكذلك في حالة قطع الطالب للشارع وصولاً إلى مقر سكنه.

- شرطة أبوظبي تعتزم تحويل جميع مركباتها إلى ذكية مع نهاية 2020.