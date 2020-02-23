الامارات | الحكم في 14 قضية سب وقذف بحق وسيم يوسف مارس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم في 14 قضية سب وقذف بحق وسيم يوسف مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها صباح أمس نظر 5 قضايا سب وقذف في حق وسيم يوسف، وقررت المحكمة حجز 4 قضايا للحكم في 4 مارس المقبل، وتأجيل القضية الخامسة إلى جلسة 8 مارس لعدم حضور المتهم بسبب وجوده في مهمة عمل خارج الدولة، ليصل بذلك عدد قضايا السب والقذف في حق الشاكي المحجوزة للحكم إلى 14 قضية.

وتفصيلاً، بلغ عدد القضايا المرفوعة من قبل وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 19 قضية، وتم صدور أحكام غيابية في ثلاث قضايا منها ضد متهمين غادروا الدولة، فيما لا تزال 16 قضية منظورة أمام محكمة جنح أبوظبي، تم حجز 5 قضايا منهم للحكم في 3 مارس المقبل، و4 قضايا للحكم في 4 مارس، و5 قضايا للحكم في 9 مارس المقبل.

وشهدت جلسة أمس، حضور 4 متهمين فيما تغيب المتهم الخامس بسبب وجوده خارج الدولة في مهمة عمل تابعة للجهة الحكومية التي يعمل بها، وقدم دفاعه لهيئة المحكمة شهادة رسمية من جهة عمله تفيد ذلك وطالب تأجيل نظر القضية لجلسة لاحقة، فيما حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغة 21 محامياً متطوعاً.

وتمسك دفاع المتهمين، بالدفع بأن الدعاوى المرفوعة من الشاكي كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والتي تبلغ 3 أشهر، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف، وأن إقامة الدعاوى جاء من غير ذي صفة حيث أن الوكالة الممنوحة لمحامية الشاكي لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين.

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وأكد دفاع المتهمين على عدم وجود سابق معرفة بينهم وبين الشاكي وعلى كيدية الاتهام حيث أن آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الإمارات تصدت لأفكاره، ولكنه انتقى البعض منهم وحرر في حقهم دعاوى قضائية، لمكانتهم الاجتماعية، مؤكدين على أن البعض خارج الدولة استخدموا تصريحات وسيم يوسف في الإساءة للدولة، وأن تغريدات موكليهم جاءت للرد عل تشكيكه في صحيح البخاري.

ودفع أحد المحامين ببطلان إجراءات تحقيقات النيابة العامة لعدم تفريغ المختبر الإلكتروني لهاتف المجني عليه لإثبات جرائم السب التي يتهم المتهمين بها.

وجدير بالذكر أن قضية الداعية وسيم يوسف شهدت في جلساتها السابقة تطوع 21 محاميا للدفاع عن المتهمين، وتم تقسم الـ 16 قضية المرفوعة من الشاكي على ثلاث دوائر قضائية.

وكان الداعية الديني وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن "صحيح البخاري"، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع قائلا: "صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا" ، على حد تعبيره.