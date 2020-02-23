الامارات | منصور بن زايد: الإعداد للمستقبل نهج راسخ للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد: الإعداد للمستقبل نهج راسخ للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، أن الإعداد للمستقبل برؤية طموحة هو نهج راسخ لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وقال سموه لدى ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، إن إعلان عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين» يجسد الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يركّز على الإنسان والارتقاء بجودة حياته في المجالات كافة.

وأضاف سموه: «إن دولة الإمارات تواصل مسيرتها على خطى الآباء المؤسسين الذين أرسوا برؤيتهم الحكيمة أسس النهضة الحضارية والتقدم والازدهار الذي يرتكز على الإنسان، وتواصل البناء على هذا التراث القيادي الاستثنائي في تصميم ملامح حياة أجيال المستقبل»، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة من فئات المجتمع كافة في تطوير مستقبل الإنسان في دولة الإمارات.

وشدّد سموه على دور اللجنة المحوري والمهم في تنفيذ توجهات الدولة ورؤى القيادة بالإعداد للمرحلة المقبلة، عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات والمتغيرات العالمية المقبلة، لتحقيق أهداف عام الاستعداد للخمسين والوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

واستعرضت لجنة الاستعداد للخمسين، خطة العمل والتوجهات الاستراتيجية للمرحلة الأولى من مئوية الإمارات، وناقشت تشكيل فرق عمل مشتركة على المستويين الاتحادي والمحلي للإشراف على قطاعات الخطة، وبحثت تشكيل فريق وطني من نخبة العقول الإماراتية وأصحاب الخبرات لتصميم الخطط المستقبلية.

وشدّد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية على مستوى دولة الإمارات، عبر إشراك المجتمع بمختلف فئاته خصوصاً الشباب، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.

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وتتضمن مهام اللجنة وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والإطار الزمني لتطبيقها، وتطوير منظومة العمل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل بمشاركة فئات المجتمع كافة لتصميم الحياة بدولة الإمارات.

كما تعمل اللجنة على وضع الخارطة الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، وتطوير القطاعات الحيوية وتجهيزها للمستقبل، ووضع تصور متكامل للمجتمع الإماراتي، وتصميم وترسيخ منظومة القيم الحضارية والإنتاجية للأجيال الجديدة لإعدادها للخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في عمليات التخطيط للمستقبل.

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنا في ديسمبر الماضي عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، الذي سيشهد إطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على المستويات كافة، ووجّه سموهما بتشكيل لجنتين تابعتين لمجلس الوزراء، «لجنة الاستعداد للخمسين» برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والثانية للإشراف على الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

لجنة الاستعداد للخمسين

تضم لجنة الاستعداد للخمسين في عضويتها، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائباً لرئيس اللجنة محمد عبدالله القرقاوي، وكلاً من وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أميناً عاماً للجنة عهود بنت خلفان الرومي.

كما تضم أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان الدكتور سعيد سيف المطروشي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين حميد راشد حميد الشامسي، ومدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد سعيد الضنحاني.

«الإمارات تواصل مسيرتها على خطى الآباء المؤسسين الذين أرسوا أسس تقدم المجتمع».