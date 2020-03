الامارات | 55 % نسبة جاهزية مؤسسات حماية الطفل في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 55 % نسبة جاهزية مؤسسات حماية الطفل في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لقياس مدى جاهزية المؤسسات المعنية بحماية الطفل في دولة الإمارات وقدرتها على منع تعرضه للإيذاء، عن حصول تلك المؤسسات على درجة 55.6 من 100 وفقاً لنظام مقياس عالمي معتمد كأداة فعالة في تقييم المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات، من حيث قدرتها ومدى فعالية أجهزتها في تطبيق إجراءات منع تعرض الأطفال للإيذاء والإساءة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تعرض طفلة للتعذيب على يد والدتها، الأمر الذي قابله استياء على المستويين الشعبي والرسمي في الدولة، كما اتخذت الجهات المعنية فور معرفتها بالحالة الإجراءات المطلوبة لإنقاذ الطفلة، ووقف تعرضها للأذى.

وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية من ملخص نتائج الدراسة التي أجرتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف تحديد مستوى قدرات المؤسسات المعنية في الدولة، وفق مقياس عالمي يعرف بـ

Readiness Assessment for the Prevention of Child Maltreatment (RAP-CM)، الذي يعتمد على 10 عناصر في تقييم مستوى كفاءة الجهات المعنية في المجال المذكور.

وتم إجراء الدراسة على عينة من 45 مؤسسة حكومية وغير حكومية داخل الدولة، لديها تأثير كبير ودور مهم في مجال حماية الطفل ومنع الإساءة إليه.

وخلصت الدراسة إلى حاجة دولة الإمارات إلى الكوادر والطاقات من المتخصصين والمتطوعين في المجال، بما يخدم تطبيق أفضل وأكثر كفاءة للخطط والبرامج المطلوب تنفيذها في مجال منع تعرض الأطفال للإيذاء والإساءة.

وأظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى زيادة حجم الميزانيات المطلوبة في المجال نفسه، وكذلك ضرورة العمل على توحيد وتنسيق كل الجهود المبذولة من قبل المؤسسات المعنية والعمل على تكاملها، في مجال منع تعرض الأطفال للإيذاء والإساءة.

Advertisements

وجاء معدل المؤسسات ضعيفاً في عدد من العناصر، أبرزها عنصر توفر الكوادر البشرية والتقنية القادرة على تطبيق برامج وإجراءات منع إيذاء الأطفال، وكذلك عنصر توفر البيانات والدراسات والبحوث العلمية في مجال الحماية ومنع إيذاء الأطفال.

ومن بين أهم العناصر والمجالات المكونة للمقياس الذي استخدمته مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال، عنصر إصدار التشريعات والقوانين والسياسات المطلوبة لمنع إيذاء وإساءة الأطفال، والذي حصلت فيه المؤسسات في الإمارات على الرقم الأعلى مقارنة مع بقية العناصر، حيث سجلت 8.94 من 10، جاء بعدها توفر مصادر المعلومات وقنوات الاتصال المطلوبة لدى المؤسسات، والذي سجلت فيه معدل 7.61 من 10، فيما احتل العنصر المتعلق بالقدرة على تعريف المشكلة المرتبة الثالثة من ناحية الدرجات الأعلى، حيث حصلت المؤسسات على 6.33 من 10.

ويطبق المقياس بهدف التوصل إلى تعريف الفجوات الرئيسة في نظام عمل المؤسسات المعنية وتعريفها ووضع خطط لحلها، كما يسهم في تحديد مقياس مرجعي تستند إليه المؤسسات في تقييم مدى تطورها وتقدمها باتجاه نظام حماية أكثر جاهزية وفعالية. ويعتبر المقياس أيضاً أداة علمية في تعريف المفاهيم والخطط في مجال منع تعرض الأطفال للإيذاء، وكذلك وضع الخطط المطلوبة لضمان جاهزية المؤسسات المعنية لتتوافر لأصحاب القرار وواضعي السياسات.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

تُعد مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وضحايا سوء معاملة الأطفال، وضحايا الاتجار في البشر. وقد تم تأسيسها في أواخر عام 2007 لمنح الضحايا خدمات إيواء وحماية، إضافة إلى الدعم الفوري، وذلك بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتوفر المؤسسة جميع خدماتها لضحايا العنف بالمجان، وتشمل خدمات الرعاية والتأهيل، والإيواء، والخدمات القانونية والتعليمية، إضافة إلى الرعاية الطبية والتأهيل لسوق العمل.

وتتلقى المؤسسة الدعم سواء من خلال تقديم المساعدة المالية عبر بوابة إمارات الخير www.ecp.ae، أو من خلال المساهمة في نشر الوعي بقضايا العنف تجاه النساء والأطفال، من خلال وسائل الاتصال والقنوات المتاحة.