الامارات | " الصحة " تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة " تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد "المعروف باسم (COVID19) و هما حالة لزائر ايراني يبلغ من العمر (70 عاماً) و حالته الصحية غير مستقرة، و يتلقى الرعاية في العناية المكثفة، وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاماً.

و أكدت الوزارة في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان و تفشي المرض وضماناً لسلامة المجتمع.

و حسب الدراسات المتوافرة حتى الآن و الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 80% من المرضى يصابون بأعراض خفيفة كالحمى والسعال ويتماثلون للشفاء، وأن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجد لا تتجاوز 0.2%، لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر، أو إذا كان الشخص يعاني أمراضاً مزمنة مسبقاً.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقاً.

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و أكدت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" في هذا الشأن أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانات الوطنية كافة.

و نصحت "وزارة الصحة و وقاية المجتمع" الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية و الاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مؤكدة أنها بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية، لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.