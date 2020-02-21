الامارات | ولي عهد دبي يستقبل رئيس برلمان قرغيزستان

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي يستقبل رئيس برلمان قرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مقر المكتب التنفيذي بأبراج الإمارات، أمس، رئيس المجلس الأعلى (البرلمان) في جمهورية قرغيزستان، داستانبيك جوما بيكوف، الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد برلماني.

ورحب سموه بالضيف، وتمنى له زيارة ناجحة إلى دولة الإمارات، تثمر نتائج طيبة تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين. وتبادل سمو ولي عهد دبي، ورئيس البرلمان القرغيزي، الحديث حول عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، خصوصاً السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في شتى الميادين.

من جهته، أكد جوما بيكوف رغبة قيادة وحكومة بلاده بتوسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين البلدين، لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والبنية التحتية، بشكلٍ عام.