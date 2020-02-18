الامارات | «تيك توك» تحذف مقاطع لعبة «الجماجم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تحذف مقاطع لعبة «الجماجم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد ممثل شركة «تيك توك» في دولة الإمارات، بأن الشركة بصدد حذف مقاطع فيديو تروج لممارسة تحدي لعبة الجماجم، بعد انتشارها عالمياً في الأيام الماضية وتشكل خطورة على حياة ممارسيها.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «سلامة ورفاه مستخدمينا هما أولويتنا القصوى في (تيك توك)»، مشدّداً على أن الشركة لا تسمح بنشر أي محتوى يشجع أو يمدح أو يروّج لممارسات خطرة قد تؤدي إلى حدوث إصابات، قائلاً: «سنقوم بإزالة أي محتوى من هذا النوع يتم الإبلاغ عنه».

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وحذّرت إدارات مدارس خاصة أخيراً من ممارسة لعبة الجماجم داخل المدارس، وأرسلت رسائل تحذيرية إلى أولياء أمور الطلبة من ممارسة أبنائهم لعبة تحدي الجماجم skull breaker، التي انتشرت عالمياً، وتشكل خطورة بالغة على حياة الطلبة، لتسببها في إصابات مباشرة في الرأس.

ونبهت إلى أنه حرصاً منها على صحة الطلبة، وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإنها ستتخذ العقوبات الصارمة، التي قد تصل إلى الفصل من المدرسة في حال ثبتت ممارسة هذه اللعبة من قبل الطلبة.

وانتشرت مقاطع فيديو عدة حول ممارسة اللعبة في مدارس خارج الدولة، واجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي حيث يظهر أحدها طفلاً يسقط على الأرض بعد أن ركل صديقيه برجليه وهو يقفز في الهواء، ما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض بقوة.