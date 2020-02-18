الامارات | مدرسة خاصة تسترجع شهادات الفصل الأول لتعديل الدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة خاصة تسترجع شهادات الفصل الأول لتعديل الدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أولياء أمور طلبة بمدرسة خاصة في الشارقة، بأن المدرسة جمعت شهادات الطلبة التي تتضمن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول، بعد فترة وجيزة من تسليمها لهم، مضيفين أنهم تواصلوا مع إدارة المدرسة للوقوف على سبب استرجاع الشهادات، فأخبرتهم بأن ذلك كان بناء على طلب هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وعلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بأن «هذا الإجراء كان بهدف إداري تنظيمي وليس له علاقة بتغيير الدرجات التي حازها الطلبة في الفصل الدراسي الأول»، ، فيما أكدت إدارة المدرسة أن الهيئة هي صاحبة قرار استرداد الشهادات من الطلبة، فضلاً عن أن المدارس ليس لديها صلاحية تغيير درجات الطالب على «سيستم الدرجات».

وتفصيلاً، قال أولياء أمور طلبة، عبدالرحمن أحمد، وهبة سالم، ومحمد طه، إن «المدرسة طالبت أبناءنا برد شهادات نتيجة الفصل الدراسي الأول بعد يوم من تسليمها لهم، وبعد أيام عادت المدرسة فسلمت الطلبة شهاداتهم مرة أخرى، لكن بحروف مختلفة، إذ تحولت نتيجة بعض المواد من (B) إلى (+B)، إضافة إلى تحديد مدلول الحرف (D)، الذي يعني أن درجة الطالب تنحصر بين 60 و69.99».

واستنكروا تراجع درجات الطلبة، مضيفين أن «الدرجات انحصرت بين (+B) و(D) في جميع مواد الفصل الدراسي الأول، فيما عدد قليل من الطلبة حصل على (A)، وهذا التراجع يثير قلق الأسر، خصوصاً أن درجات الطلبة في السنوات الماضية كانت أفضل مما هي عليه الآن».

وذكروا أن الفصلين الدراسيين الجاري والمقبل يتطلبان زيادة اهتمام من قبل المعلمين في المدرسة برفع مستويات الطلبة، مطالبين هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتشديد الرقابة على المدارس، ومتابعة التغير في نتائج الطلبة هذا العام عن العام الماضي، عن طريق قياس نسب الارتفاع أو الانخفاض فيها، ومحاسبة المدارس التي يتراجع مستوى طلبتها.

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من جهة أخرى، أكدت المدرسة أن الهيئة وجهت، مطلع الفصل الدراسي الثاني، بطباعة الشهادات وتوزيعها على الطلبة، ثم عادت بعد أيام، وطالبت باسترداد الشهادات من الطلبة مرة أخرى، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الهيئة قبل استرداد الشهادات من الطلبة لتوضح لها أن شهادات طلبة المسار العام تتضمن الحرف (D) من دون توضيح للدرجات التي يدل عليها هذا الحرف.

ولفتت المدرسة إلى أنها لا تمتلك صلاحية الدخول على «سيستم درجات الطالب» لتعديل أي درجة من الدرجات في اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، بعد أن تم اعتمادها، ورفعها على «السيستم».

من جانبه، قال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني: إن «هذا الإجراء كان بهدف إداري تنظيمي وليس له علاقة بتغيير الدرجات التي حازها الطلبة في الفصل الدراسي الأول»، مشيراً الى أن «المدارس الخاصة لا تمتلك صلاحية الدخول إلى نظام الدرجات (دليل)، والذي أطلقته الهيئة هذا العام كإحدى مبادراتها في المجال التقني، وبالتالي فهي لا تستطيع تعديل درجة أي طالب في أي صف من الصفوف دون الرجوع للهيئة وتقديم طلب رسمي لتغيير الدرجة».

نظام الحروف

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، نظام الحروف، بديلاً للدرجات التي يحصل عليها في كل مادة، وألزمت المدارس بأن تكتب شروحاً لهذه الحروف أسفل شهادة كل طالب، وهذه الحروف التي تعبر عن درجات الطالب هي (A) للدرجة بين 100 - 90، و(B) 80 - 89.99، و(C) 70 - 79.99، و(D) 60 - 69.99، و(F) 0 - 59.99.

• استرداد شهادات الفصل الأول أثار قلق ذوي طلبة.