الامارات | الحبس 3 أشهر لمتهم بترهيب شاب بـ "كلب"

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 أشهر لمتهم بترهيب شاب بـ "كلب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، نظر قضية شاب متهم باستخدام حيوان شرس "كلب" في ترهيب آخر ومهاجمته، وحددت يوم 24 من الشهر الجاري، موعداً، للنطق بالحكم، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع تغريمه مبلغ 10 الاف درهم.

وخلال الجلسة نفى المتهم أمام هيئة محكمة الاستئناف، ارتكابه تهمة استخدام حيوان شرس في مهاجمة الشاكي، مشيراً إلى أنه بالفعل يمتلك كلبا من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، إلا أنه لم يستخدمه في إيذاء أحد، والتمس من هيئة المحكمة، الحكم، ببراءته من الاتهام المسند إليه، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة، بتخفيف العقوبة الصادرة في حقه.

وعقب قاضي المحكمة بأن ملف القضية، يتضمن إفادة لشاهد الإثبات، الذي كان متواجداً، خلال ارتكاب الجريمة، وأن أقوال الشاهد، أكدت على إقدام المتهم، على تهديد الشاكي وتخويفه، بأن وجه "كلبه" لمهاجمة الشاكي، الأمر الذي تسبب في إدخال الخوف والرهبة في نفس الشاكي.