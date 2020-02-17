الامارات | شرطة الفجيرة تحقق نسبة 99.9% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تحقق نسبة 99.9% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت القيادة العامة لشرطة الفجيرة نسبة 99.9% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان وفق نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باعتبارها الهيئة المتخصصة والمعتمدة لحلول القياس للجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وأعرب القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي عن اعتزازه بتحقيق النتيجة باعتبار أن الأمن يعد المهمة الرئيسية ذات الأولوية القصوى التي أوجد جهاز الشرطة من أجلها وأن الوصول لهذه النسبة في ظل التحديات والتطور التكنولوجي وتنوع الأساليب الإجرامية لهو أمر يدعو إلى الفخر.

وأضاف الكعبي أن حصول القيادة العامة على رضا المجتمع99.9% يعد انجازاً رائداً بجميع المقاييس مؤكداً أن تلك النتيجة لم تكن لتتحقق إلا من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية 2017ـ2021 بفعالية وكفاءة ما أدى إلى إنجاز هدفها الأول وهو تعزيز الأمن والأمان في المجتمع عبر التحسين المستمر في تطبيق السياسات والمبادرات وآليات العمل.

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وأكد أن ما تم تحقيقه هو ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقدم بالشكر الجزيل للشركاء وجميع العاملين من ضباط وصف ضباط وأفراد وعنصر نسائي على جهودهم والعمل بروح الفريق الواحد.