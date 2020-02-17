الامارات | إطفائية أميركية للنساء: ثقن بقدراتكن لتحقيق الأحلام

شكرا لقرائتكم خبر عن إطفائية أميركية للنساء: ثقن بقدراتكن لتحقيق الأحلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة مؤثرة ومختلفة قدمتها الإطفائية الأميركية النقيب بريندا بيركمان، خلال مشاركتها، أمس، في منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة جميرا، وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة على مدى يومين.

وأشارت بريندا إلى أن اختيارها لهذا المجال، الذي يعد غير مألوف للعديد من النساء، يأتي من قناعاتها بأن على المرأة أن تتبع طموحاتها وتكسر الحواجز، وأن تؤمن بنفسها كي تتمكن من تحقيق الإنجازات التي ترغب فيها في الحياة.

وعن رسالتها التي تريد تقديمها من خلال مشاركتها في منتدى المرأة العالمي، قالت بريندا بيركمان لـ«الإمارات اليوم»، إن «الرسالة الأساسية التي أود توصيلها هي أن على المرأة أن تتخطى بعض الحواجز للقيام بما تحب، وأن تجد من يدعمها للقيام بما تحب، دون أن يتسلل إلى النفس الشعور بالاستياء أو الاستسلام»، مضيفة «إننا جميعاً نعمل لجعل العالم في حالة أفضل، فمن سبقونا أنجزوا مهمات صعبة، وعلينا أن نستكمل هذه المسيرة».

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النصيحة الأساسية التي وجهتها بريندا بيركمان للنساء هي أن «يصغين لأنفسهن، وأن يثقن بقدراتهن، فهذه المفاتيح». وحول اختيارها لهذه المهنة، لفتت إلى أنها لم تكن المرأة الأولى في الولايات المتحدة وقت انضمامها لفريق الإطفاء، ولكنها كانت الأولى في الفريق الذي التحقت به، وقد جذبت تجربتها وسائل إعلام وقتذاك، موضحة أنها تقدمت بالطلب إلى العمل عندما كانت تبلغ 27 عاماً من العمر، ولكنها قُبلت في عمر الـ31.

وذكرت أن مشاركتها في منتدى دبي 2020 تهدف إلى عرض تجربتها، والتوجه للنساء بشكل خاص بأن يلاحقن أحلامهن بشغف. وأضافت أنها لا يمكنها مخاطبة المرأة في العالم العربي، كونها لم تنشأ في هذا المجتمع، معتبرة الحضور إلى المنتدى فرصة بالنسبة لها للتعرف إلى تجارب المرأة في المنطقة.

بريندا بيركمان:

«المنتدى فرصة لي للتعرف إلى تجارب المرأة في المنطقة».