الامارات | "الصحة" تكشف تفاصيل حول الأسرة الصينية المصابة بـ"كورونا" ومتى دخلت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف تفاصيل حول الأسرة الصينية المصابة بـ"كورونا" ومتى دخلت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الأسرة الصينية التي ثبت إصابتها بفيروس " كورونا " أنها دخلت إلى الدولة بتاريخ 16 من يناير الجاري، فيما بدأت تظهر أعراض الإصابة عليها في تاريخ 23 من الشهر نفسه، الأمر الذي دفعهم للذهاب إلى أقرب مركز صحي للفحص، ومن ثم اكتشاف الإصابة، وفق الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين الرند.

وأوضح الرند لـ" الإمارات اليوم " أن الفيروس انتقل من الجدة إلى ابنتها وزوجها، وطفل يبلغ عمره 9 سنوات، وبدأت الأعراض تظهر عليهم بشكل واضح بعد عدة أيام من الإصابة.

وأكد أن الوزارة تستخدم أحدث تقنيات الفحص الحراري، في كافة منافذ الدولة، لاكتشاف الحالات المصابة، كما أنها عممت على كافة المراكز والهيئات الصحية في الدولة برفع درجة الاستعداد في كافة مراكزها ومستشفياتها.