كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن GARAGE مطعم جديد في فندق دبليو أبوظبي

افتتح مؤخراً في فندق دبليو أبوظبي مطعم GARAGE الجديد في المدينة.

المقصورة الداخلية لـ GARAGE عبارة عن رحلة مطبخ مفتوحة، موزعة على خمسة أقسام للمطبخ، حيث تم تصميم كل منفذ للتفاعل مع الطهاة ومشاهدة إعداد الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بمقاعد جلوس خلابة في الهواء الطلق خلال الأشهر الباردة، ويطل على حلبة السباق ومارينا، بحسب موقع hotelnewsme.

وتقود رحلة الطهي خمسة مفاهيم فريدة من نوعها: Steam Table و Nikkei House و Mezza Bar و Meat Vault و Tart Van.

Steam Table: يقدم Steam Table النكهات الكبيرة والجريئة في الشارع، وهو يسمح بتجربة شهية من الأطباق الشهية على البخار.

Nikkei House: يجمع Nikkei House بين الوصفات اليابانية والنكهات التقليدية في بيرو. وتشمل الأطباق سمك التونة تيراديتو مع التونة الصفراء والأفوكادو وصلصة نيكي والبصل والبازلاء الثلجية وكلاسيكو سيفيتشي مع الكزبرة وعصير الليمون والذرة البيروفية والبطاطا الحلوة.

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Mezza Bar: مع مطبخ من الطوب المفتوح ونسيج ريفي، تنقل القائمة الضيوف إلى أجواء على طراز المطبخ مليئة بأصوات و روائح المطبخ العربي.

Meat Vault: يعرض Meat Vault أفضل تقنيات الطهي واللحوم التقليدية مع توفير النكهات الناضجة حتى الكمال.

تارت فان: تيقدم فطائر الزبدة مع نكهات مثل كراميل الموز، وتشيز كيك توت، وغيرها من الحلويات الشهية.