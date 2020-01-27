كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين وصل مشروع SkyWay للنقل في الشارقة؟

أكمل نظام النقل المعلق في الشارقة SkyWay ، الذي يتم تطويره من قبل SkyWay Technologies نحو 80% بالمائة من المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية من التطوير، والتي ستشمل كبسولات بدون سائق تسمى “unicars”، وقادرة على نقل الركاب والبضائع على الكابلات المعلقة عبر ممرات مرتفعة.

وشهدت المرحلة الأولى من مشروع SkyWay تطوير مسار السلسلة المرتفعة بطول 400 متر ومحطات SkyWay لنقل الركاب.

وفي معرض تعليقها على المرحلة الأولى من التطوير، قالت سفيتلانا فولوشينا، رئيسة تطوير الأعمال في SkyWay Technologies في أسبوع البناء: “في هذه المرحلة الأولية، رأينا تطوير كبسولات بدون سائق مصممة لأربعة أشخاص. ومع ذلك، يمكن تصميم كل واحدة من هذه الكبسولات الفريدة لشخصين إلى 80 شخصًا. ”

وأضافت فولوشينا: “ما يجعل هذا النقل مفيدًا هو حقيقة أنه مع زيادة عدد سكان المدينة الذكية، يمكننا في المقابل إضافة المزيد من الكبسولات إلى نفس شبكة النقل بالسلسلة المرتفعة، دون الحاجة إلى تعطيل التدفق ودون أي بناء إضافي. ”

وسوف تشهد المرحلة الثانية تطوير مسار مرتفع طوله 2.8 كيلومتر لنقل البضائع، بما في ذلك الحاويات والنقل بكميات كبيرة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في غضون الأشهر الستة المقبلة، بحسب أريبيان بيزنس.

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وسيخضع المشروع لاختبارات حكومية وعمليات توحيد قياسية قبل دخوله المرحلة الثالثة، والتي ستشمل تطوير مسار مرتفع واحد قادر على استيعاب كل من البضائع والركاب.

ويهدف مفهوم النقل الحضري والتكنولوجيا، الذي يتم اختباره في الشارقة قبل تسويقه على نطاق عالمي، إلى تغطية مسافة 2.8 كيلومتر من طريق مطار الشارقة إلى طريق المدينة الجامعية.

وتعليقاً على فوائد المشروع، قال نائب رئيس قسم المشاريع في SkyWay GreenTech رامان مروة “المشروع أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأكثر فعالية من حيث التكلفة، ويوفر وسيلة نقل أسرع من الموجودة حاليًا في السوق. لديها القدرة على تشغيل ما يصل إلى 150 كم. ”