الامارات | توصيل الكهرباء لعدد 1741 مشروع جديد بالشارقة خلال عام 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكهرباء لعدد 1741 مشروع جديد بالشارقة خلال عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة توصيل خدمات الكهرباء لعدد 1741 مشروع جديد خلال عام 2019 من مختلف الفئات السكنية والصناعية والتجارية والحكومية والزراعية على مستوى مدينة الشارقة وذلك في إطار سعي الهيئة لتلبية طلبات توصيل الكهرباء في أسرع وقت وفق أفضل نظم الأمن والسلامة.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة مستمرة في تطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كافة مناطق إمارة الشارقة بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية في كافة المناطق بإمارة الشارقة سوي أيام قليلة وفيما يخص توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين تتم خلال 24 ساعة بشرط تحقق مطلبين أساسيين هما شهادة انجاز مبنى من البلدية وشهادة من استشاري كهرباء معتمد.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه ، دون أي تأخير بشرط التزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة.

وأوضح أن الهيئة وضعت معايير لتوصيل الكهرباء للمشاريع المختلفة وتم التنسيق مع أكثر من 200 من مكاتب الاستشارات الهندسية للانضمام لفريق الطاقة بهدف تفعيل الشراكة الإستراتيجية لوضع وتطبيق المعايير والمتطلبات والآليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة الذكية في إمارة الشارقة بهدف التطوير ومواكبة التغيرات العالمية وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد الاستهلاك العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إستراتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة .

وأكد أن المكاتب الاستشارية شريك استراتيجي للهيئة للوصول إلى تطوير وتحديث كافة الأنظمة والإجراءات حيث أن مكاتب الاستشارات الهندسية تعتبر نقطة البداية لأي مشروع ويمكن من خلال التصميمات توفير حوالي 30 إلى 40 % من الطاقة مما يساهم في دفع مسيرة العمل قدما.

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وأوضح أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعمل على تطوير محطات الإنتاج وشبكات التوزيع بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات مشيراً إلى أن الهيئة أدخلت الكثير من التطوير واستخدمت احدث التقنيات في أساليب العمل من منطلق حرصها على توفير بيئة عمل أفضل تضمن تواصل واستمرار علاقتها مع مكاتب الاستشارات الهندسية، مع تفعيل مشاركتهم لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه .

وأشار إلى أن الهيئة تركز على القطاع السكني الذي يمثل 72% من قيمة الاستهلاك بينما القطاعات الأخرى سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية تمثل 28% وأكد أن الهيئة تعمل باجتهاد لتحقيق رؤية وإستراتيجية الدولة لتكون عام 2021 من أفضل دول العالم المتقدمة.

وأوضح مدير إدارة خدمات الكهرباء المهندس حسن الزرعوني أن الإدارة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية على جميع مرافق إمارة الشارقة والتي تشمل المنازل والمباني والمصانع والشركات والمزارع والمباني الحكومية حيث تم خلال عام 2019 توصيل خدمات الكهرباء لعدد 809 مشروع سكني و425 مشروع صناعي و343 مشروع تجاري و 132 مشروع حكومي و31 مزرعة

وأشار إلى أن آلية توصيل الكهرباء للمنشآت تبدأ بالتقديم من قبل صاحب المنشأة على طلب توصيل خدمة الكهرباء في إدارة خدمات المشتركة بعدها تحول الطلب للجهة المختصة لدى الهيئة لدراسة المشروع وذلك عن طريق تحديد نقطة التغذية المرجحة لتزويد المنشاة للكهرباء والقيام بزيارة ميدانية من قبل مهندس الدراسات مختص لمعاينة الموقع ولآخذ القياسات المطلوبة وذلك لعمل تقرير نهائي لاحتياجات المنشأة من المواد (العداد- حجم وطول الكابل) والذي يحدد بناءا على الحمولة المطلوبة وبعد نقطة التغذية المرجحة عن المنشأة بعدها يقوم صاحب المنشأة باستيفاء جميع الرسوم المطلوبة بعد احتساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت وتكلفة المواد وبعد دفع الرسوم واستكمال 80% من مرحلة انجاز المشروع. يتم التقديم من قبل مقاول شركة كهرباء مرخص لدى الهيئة على طلب تفتيش موقع الكترونيا وذلك للتأكد من سلامة التسليكات والتوصيلات الكهربائية ومطابقتها لمواصفات والاشتراطات الهيئة في المنشأة بعد اجتياز المشروع للفحص الميداني يتم إصدار شهادة فحص مبدئي والتي تخول صاحب المنشاة لتركيب العداد الكهرباء وتمديد الكابل وصولا لمرحلة تشغيل الخدمة في الموقع.

وتقوم الهيئة بإرسال مفتشين مؤهلين فنييا لفحص الموقع من الناحية الكهربائية لضمان جودة التوصيلات الكهربائية ويتم التوصيل الخدمة النهائي للمشروع بالتنسيق مع بلدية الشارقة حيث يقوم صاحب العلاقة باستخراج شهادة الإنجاز وشهادة توصيل خدمات من البلدية، وذلك بعد حصوله على شهادة باعتماد الفحص الفني للمنشأة للتوصيلات الكهربائية من إدارة خدمات الكهرباء ويتم توصيل خدمة الكهرباء للمنشأة لحجم المنشأة وملاحظات المهندس المعاين للموقع ومدى سرعة تجاوب مقاول الكهرباء في تنفيذ وانجاز تلك الملاحظات.