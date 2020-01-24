كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مهرجان سينمائي جديد في أبوظبي يسلط الضوء على القضايا البيئية

عندما نفكر في الأفلام البيئية، عادة ما تتبادر إلى الأذهان صفات مثل الأخلاقية والتعليمية. يعد فيلم “آل غور” الوثائقي “حقيقة مزعجة” لعام 2006 مثالاً جيدًا على ذلك، حيث يأخذ نهجا مباشرا لتسليط الضوء على مخاطر تغير المناخ.

لن ترى هذا النوع من الأفلام في مهرجان السدر البيئي للأفلام في أبوظبي، سيتناول المهرجان الافتتاحي، الذي سيعقد في منارة السعديات مطلع الشهر المقبل ، الماوف البيئية ، مثل خاطر تغير المناخ وقضايا النفايات البلاستيكية والغذائية والإلكترونية.

لكن الأفلام سوف تقدم هذه المواضيع من خلال سرد القصص. والهدف من ذلك هو الإلهام والتحرك للتعامل مع هذه القضايا، كما يقول نزار أنداري، المدير الفني للمهرجان، لصحيفة ذا ناشيونال.

ويقول أندراي “أردنا تقديم أفلام تسلط الضوء على القضايا البيئية من خلال السرد العاطفي، مضيفًا أنه قد يكون من الصعب تصوير هذه القضايا بطريقة تجذب الجمهور. لكن هذه الأفلام تفعل ذلك بالضبط.”

ومن الأمثلة على ذلك الفيلم الافتتاحي للمهرجان، الباتروس الذي يربط المشاهدين بالطبيعة والأزمات البيئية عن طريق سرد قصة، ويأخذنا إلى قلب مأساة بيئية رمزية بشكل مدهش.

الباتروس يقدم رحلة بصرية إلى واحدة من أكثر الأماكن النائية على وجه الأرض، وهي جزيرة ميدواي في المحيط الهادئ، حيث يوجد عشرات الآلاف من طيور القطرس الصغيرة الميتة على الأرض، وتمتلئ أجسادها بالبلاستيك. وعاد المخرج كريس جوردان وفريقه إلى الجزيرة على مدار عدة سنوات لمشاهدة دورات الحياة والموت التي تواجهها الطيور.

Advertisements

وستقام الدورة الأولى لمهرجان السدر البيئي الذي تنظمه جامعة زايد وهيئة البيئة في أبو ظبي، يوم الخميس 6 فبراير إلى السبت 8 فبراير، وسيكون متاحًا للجمهور مجانًا.

ويقول أنداري: “لن يتم استخدام البلاستيك أو الورق في المهرجان. نحن أيضًا لم ندفع أي ثمن لنقل الأفلام. كل ذلك رقمي. أردنا أن نتبع نهجًا بيئيًا لإقامة المهرجان أيضًا. “

وبدلاً من أحداث السجادة الحمراء التي تسبق عادة المهرجانات السينمائية، سيتم إطلاق السدر أولاً عبر المدارس الثانوية في أبو ظبي وجامعة زايد. ويقول أنداري وهو أستاذ مشارك في الجامعة: “أحد أهم المساهمات في المهرجان هو عرض فيلم “شباب لا يمكن وقفه “على مستوى المدينة وسنقوم بعرضه في ثماني مدارس ثانوية في أبو ظبي وجامعة زايد”.

شباب لا يمكن إيقافه يأخذ المشاهدين داخل صعود حركة المناخ العالمي للشباب. ويجري الفيلم على مدار 12 عامًا، ويتبع الفيلم تطور شبكة متنوعة من الشباب الذين ينهضون لتشكيل العالم الذي يعيشون فيه.